PF resgata idosa mantida em condições análogas à escravidão na Zona Oeste do Rio

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e Emprego (MPTE), deflagrou nesta quinta-feira (dia 18) a Operação Ladino I, com o objetivo de combater a prática de trabalho análogo à escravidão.

Na ocasião, policiais federais lotados na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (DELINST) apoiaram a ação de fiscalização do MPTE na residência do investigado, localizada em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Durante a ação, foi constatado que o suspeito submetia uma de suas empregadas, uma idosa de 79 anos, a condições de trabalho precárias, análogas a escravidão. As investigações tiveram início após uma denúncia recebida pela PF e a vítima foi resgatada durante a operação.

A Operação Ladino I ocorre no âmbito da Operação Resgate V e reforça o compromisso da Polícia Federal no combate às condições degradantes de trabalho. A ação foi uma realização conjunta da DELISNT com o MPTE e a Procuradoria do Trabalho.

O investigado foi encaminhado à Superintendência do Trabalho para lavratura e formalização do Termo de Ajuste de Conduta e um inquérito policial será instaurado para aprofundar as investigações.

O termo “ladino” significa aquele que vivia na casa do proprietário de escravos e praticava o trabalho doméstico.

Foto: Divulgação