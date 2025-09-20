Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio e roubo no Ano Bom, em BM

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular Marcus Montez, deflagraram na manhã deste sábado (dia 20) a Operação Dupla Face. A ação teve como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos, acusado de tentativa de homicídio e roubo.

Segundo as investigações, o crime ocorreu na madrugada de 2 de agosto, no bairro Ano Bom. A vítima, de 19 anos, seguia em direção a uma loja de conveniência quando foi abordada pelo suspeito, que estava de carro. Os dois já haviam se encontrado anteriormente e decidiram seguir juntos até outro local.

Dentro do veículo, após manter relação sexual com o jovem, o suspeito passou a ameaçá-lo de morte caso contasse a alguém sobre o encontro. Fingindo que o levaria de volta, desviou para uma estrada de terra, em área erma próxima à Rodovia Presidente Dutra. No local, desferiu vários golpes na cabeça da vítima com uma barra de ferro e ainda roubou seu celular.

Mesmo ferido, o jovem conseguiu correr até o bairro Vila Maria, onde pediu ajuda a moradores. Ele foi socorrido pela Polícia Militar e encaminhado ao hospital.

Com base na análise de câmeras de segurança da cidade, os investigadores identificaram o veículo utilizado e, posteriormente, a identidade do suspeito. Diante do relatório da investigação, o delegado Marcus Montez representou pela prisão preventiva do acusado, que foi expedida pela Justiça na sexta-feira (dia 19).

Por volta das 6h deste sábado, os policiais cumpriram a ordem judicial na residência do acusado, no bairro Santa Maria II. Segundo a Polícia Civil, ele não resistiu à prisão e, na delegacia, confessou o crime, mas preferiu não dar detalhes.

O suspeito será transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.