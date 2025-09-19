Foragido da Justiça de São Paulo é preso ao desembarcar em cais de Paraty

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), da 2ª Companhia Independente, prenderam nesta quinta-feira (dia 18) um homem de 49 anos, foragido da Justiça de Ubatuba (SP), em Paraty, no litoral Sul Fluminense.

A captura aconteceu após informações repassadas pelo Disque Denúncia. O homem foi localizado no momento em que desembarcava de uma embarcação no cais da Praia Grande, onde trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra na Ilha do Araújo.

Segundo a Polícia Militar, contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Ubatuba, por condenação no crime de importunação sexual. A pena imposta é de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O preso foi encaminhado para a 167ª DP (Paraty), onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

O Disque Denúncia reforça a importância das colaborações anônimas da população e orienta que informações sobre foragidos podem ser repassadas pelos números (21) 2253-1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”.