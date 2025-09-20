Homem é preso em Piraí por perseguição, ameaças de morte e dano à viatura

Uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Piraí e policiais militares do 10º Batalhão resultou, na noite de sexta-feira (dia 19), na prisão em flagrante de um homem de 36 anos, no Centro da cidade. Ele é acusado de praticar crimes de perseguição (stalking), três ameaças de morte e danos ao patrimônio público.

“Recebemos relatos de clientes e do gerente de um mercado sobre uma situação que vinha se arrastando há 14 dias. Um homem permanecia em frente e entrava no estabelecimento, assediando e intimidando uma jovem de 24 anos que trabalha como caixa no local. O acusado chegava a ficar horas à espera dela e já a seguiu em dias de folga. Isso criou um clima de pânico na vítima e prejuízo ao comércio, que passou a ser evitado por clientes”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

De acordo com as investigações, o homem foi liberado, no início deste mês, numa audiência de custódia, após ser preso em flagrante no dia 05 de setembro por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Após a soltura, passou a perseguir a jovem e a fazer ameaças de morte, em três ocasiões, para obrigá-la a “ficar” com ele.

” Em um dos episódios, o mais macabro, ocorrido ontem, ele invadiu o mercado com uma coroa de flores na cabeça, retirada do cemitério, e velas, olhando para a vítima e dizendo que havia sofrido um corte por “culpa” dela. Essa ameaça de morte não foi verbal, mas simbólica, deixando a moça aterrorizada “, complementou o Delegado Antonio Furtado.

Na ação para efetuar a prisão, dois policiais militares compareceram ao mercado após denúncia do gerente e foram confrontados pelo homem com novas ameaças de morte.

“Ao ser abordado, o homem desafiou os policiais com a frase “é melhor me algemarem, caso contrário eu vou matar vocês”. Depois de ser contido, algemado e colocado na viatura, o acusado chutou, violentamente, o acrílico do veículo, quebrando-o; um dos tênis chegou a ficar preso nos estilhaços. Já na delegacia, durante a madrugada, gritou e xingou policiais, vindo em seguida a quebrar a cela, arrebentando as dobradiças e danificando a porta de aço. Só não fugiu por conta das grades externas à cela e da pronta atuação dos agentes”, detalhou o delegado Antonio Furtado.

O preso já possui histórico criminal que inclui passagens por tráfico, associação ao tráfico, quatro registros por ameaça, dano, injúria e furto. Segundo o delegado Antonio Furtado, o comportamento recente e o histórico do preso reforçam o risco à segurança da jovem perseguida e da cidade inteira de Piraí.

“Diante da gravidade das condutas: perseguição reiterada contra uma mulher, ameaças de morte e danos à viatura policial e à cela, determinei a prisão em flagrante. Há circunstâncias de aumento de pena pelo menosprezo e discriminação contra a vítima por ela ser mulher. Somados, os crimes podem resultar em pena superior a oito anos de cadeia”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

O homem foi transferido no início da tarde deste sábado (dia 20) para a Casa de Custódia, no bairro Roma, em Volta Redonda, onde aguardará outra audiência de custódia. A Polícia Civil continuará a investigação e ressalta que quem se sentir ameaçado deve procurar imediatamente a 94ª DP para registro e providências.

“Devido ao vasto histórico criminal e da fúria incontrolável desse indivíduo, solicitei à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Essa medida é necessária para garantir a integridade física da vítima e a ordem pública. O indiciado, ao meu ver, não tem a mínima condição de voltar à sociedade, pois coloca um número indeterminado de vidas em perigo real e iminente”, declarou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação