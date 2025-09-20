Carro é arremessado para pista contrária e capota após colisão com carreta na Dutra, em Pinheiral

Um acidente envolvendo uma carreta e um automóvel deixou um homem ferido na manhã deste sábado (dia 20), na Rodovia Presidente Dutra, em Pinheiral.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 8h40, na altura do km 257, no sentido Rio de Janeiro, uma carreta colidiu lateralmente contra um Citroën C4. Com o impacto, o carro bateu na mureta central, atravessou para a pista contrária (sentido São Paulo) e capotou.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Já o condutor do automóvel, de 46 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP, sendo encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A unidade não divulgou seu estado de saúde.

Foto: Divulgação/PRF