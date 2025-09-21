Dois homens são presos por tráfico de drogas em ações da PM em Barra Mansa

Duas operações do 28º Batalhão de Polícia Militar resultaram, na noite de sábado (dia 21), na prisão de dois homens por tráfico de drogas em diferentes pontos da cidade. As ações foram coordenadas pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e contaram com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) e outras guarnições.

Na primeira ocorrência, registrada no bairro Vila Delgado, policiais receberam informações sobre um evento não autorizado nas proximidades da Avenida Presidente Kennedy, área já conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante a incursão, dois homens tentaram fugir; um deles, de 20 anos, foi alcançado pelo tenente Carolino e pelo cabo Túlio, que encontraram com ele duas sacolas verdes cheias de entorpecentes.

Foram apreendidos 237 gramas de maconha em diferentes porções, 510 gramas de cocaína em pinos e tambores com inscrições variadas, 44 gramas de crack, 5,5 gramas de haxixe, além de comprimidos de LSD, frascos de loló e porções de skank. Também foram recolhidos um celular, um caderno com anotações do tráfico e R$ 63,10 em espécie. O suspeito foi levado para a 90ª DP, onde permaneceu preso.

Mais cedo, no bairro Paraíso, outro homem, de 24 anos, foi detido na garupa de uma motocicleta por aplicativo, na Avenida Waldomiro Peres Gonçalves. Ele se recusou a fornecer corretamente seus dados e acabou conduzido para a delegacia. No trajeto, admitiu ter um mandado de prisão em aberto, confirmado em sede policial. O homem era procurado por tráfico de drogas e também permaneceu detido. Com ele, os policiais apreenderam um telefone celular.