GAT encontra tonel enterrado com drogas em área de mata no Apóstolo Paulo, em BM

Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão de Polícia Militar resultou, neste sábado (dia 20), na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Apóstolo Paulo, em Barra Mansa. O material estava escondido em um tonel enterrado em uma área de mata na Rua Artur Chiesse.

Segundo a corporação, a guarnição recebeu uma denúncia indicando que entorpecentes estariam ocultados no local. Durante as buscas, os policiais encontraram o recipiente, que continha 278 trouxinhas de maconha, 13 pinos de cocaína e 200 tubos plásticos comumente usados para embalar drogas.

Todo o material foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde ficou apreendido e a ocorrência registrada.