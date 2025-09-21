Jovens desaparecidos em Piraí são encontrados mortos

Os corpos dos três jovens desaparecidos desde a última segunda-feira (dia 15), em Piraí, foram encontrados na noite de sábado (dia 20) em uma mata no bairro Varjão, mesmo local onde haviam sido vistos pela última vez. As vítimas tinham 15, 17 e 18 anos. Dois deles eram moradores de Piraí e o terceiro residia no bairro Roma, em Volta Redonda.

O delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP (Piraí), acompanha o caso e confirmou que a investigação passa a ser tratada como homicídio.

“Recebi os familiares ontem e acompanhei, pessoalmente, as primeiras providências. O achado dos corpos transformou o caso em investigação por homicídio. Já determinei perícia no local e acionamento do Instituto Médico-Legal para exames e identificação formal”, informou o delegado.

Segundo as primeiras apurações da Polícia Civil, há indícios de que o crime possa estar relacionado ao tráfico de drogas, hipótese já considerada desde o início das buscas.

“Temos linhas de investigação abertas, entre elas a hipótese de confronto entre criminosos, mas todas são preliminares. Precisamos trabalhar com provas e com o resultado da perícia para não admitir conclusões precipitadas. Cabe à investigação técnica e às diligências policiais confirmar causas, autoria e circunstâncias”, destacou Furtado.

Os corpos foram encontrados em estado de decomposição, um sobre o outro, com sinais de morte compatíveis a pelo menos cinco dias. A perícia foi realizada no local e os corpos encaminhados ao IML.

“Mobilizamos as equipes de investigação e o encaminhamento do corpo para o IML, já que o estado de decomposição impossibilitou, no primeiro momento, verificar marcas. Sabemos que um telefone anônimo para a família informou a localização dos corpos na mata. Trocamos informações com outras delegacias e estamos ouvindo familiares, testemunhas e levantando imagens e mensagens que possam auxiliar na elucidação do caso. É imprescindível que quem tiver qualquer informação entre em contato. Sou solidário à dor das famílias e vamos apurar o caso com o máximo rigor possível”, declarou o delegado.

A Polícia Civil segue investigando o crime.

