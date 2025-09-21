VR: Polícia apreende drogas e prende suspeito em operação no bairro Candelária

Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na detenção de três suspeitos na manhã de sábado (dia 20), no bairro Candelária, em Volta Redonda.

De acordo com o registro policial, os agentes receberam informações de que três pessoas estariam realizando tráfico de entorpecentes na Rua Sebastião de Souza. Durante a incursão, os militares localizaram o grupo e apreenderam 140 gramas de maconha, 6,4 gramas de cocaína, 19 gramas de crack e 150 ml de solvente organoclorado, além de dinheiro em espécie, rádio transmissor, anotações do tráfico e bolsas utilizadas pelos envolvidos.

Entre os detidos estão dois adolescentes, de 15 e 16 anos, apontados como integrantes do Terceiro Comando, e um homem de 28 anos. Os menores foram autuados por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Já o maior foi indiciado pelos mesmos crimes, acrescidos da acusação de corrupção de menores.

Segundo a PM, todos foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda) sem apresentar lesões decorrentes da abordagem. O material apreendido passou por perícia, que confirmou as quantidades de drogas recolhidas. O homem permanece preso e os adolescentes apreendidos à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação