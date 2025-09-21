Polícia prende mais dois suspeitos da morte de morador de rua em Barra do Piraí

A Polícia Civil prendeu, no sábado (dia 20), mais dois jovens suspeitos de participação no assassinato de José Maurício Barbosa Júnior, de 42 anos, morador de rua morto a pedradas no Centro de Barra do Piraí. Os detidos têm 21 e 24 anos e se somam a uma mulher de 22 anos, presa anteriormente pelo mesmo crime.

José Maurício foi atacado na madrugada de sábado (dia 20), enquanto dormia na Praça dos Expedicionários, conhecida como “Cobra Fumando”. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima sendo brutalmente agredida com socos, chutes, enforcamento e, em seguida, atingida por pedras na cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Geral Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

A mulher presa inicialmente foi localizada na própria Santa Casa, após dar entrada em surto psicótico. À polícia, ela confessou a participação no crime e relatou que agiu com outras pessoas, que agora começam a ser identificadas e capturadas pela investigação conduzida pela 88ª DP.

Em nota, a Prefeitura de Barra do Piraí lamentou a morte de José Maurício, lembrando que, embora tivesse família no município, ele era acompanhado pelo Serviço de Abordagem da Secretaria de Assistência Social e era querido por todos. A administração municipal reafirmou o compromisso com a proteção da população em situação de rua e destacou que “toda vida tem valor e a dignidade humana deve ser respeitada em qualquer circunstância”.

Foto: Reprodução