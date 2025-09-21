Caminhão tomba após colisão na BR-393, em Barra do Piraí

Um caminhão de transporte de frios tombou na manhã deste domingo (dia 21) na BR-393, no km 274, conhecido como Curva do Aterrado, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu por volta das 7h40, quando o motorista perdeu o controle do veículo ao contornar a curva, invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com um caminhão cegonha que trafegava na mesma direção.

Após a colisão, o caminhão de frios parou tombado ocupando parte do acostamento e da pista. O condutor sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista. O motorista do caminhão cegonha não se feriu.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

Foto: Divulgação/PRF