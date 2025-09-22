18ª Feijoada Beneficente da Apadefi reforça tradição solidária em Volta Redonda

A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos (Apadefi) realizou, neste domingo (dia 21), a 18ª Feijoada Beneficente, no Ricardo Buffet Beira Rio, em Volta Redonda. O evento reuniu mais de 500 pessoas e reafirmou o caráter solidário e comunitário de uma iniciativa que já faz parte do calendário social da cidade.

Tradição que se fortalece

Mais do que um encontro festivo, a iniciativa garante recursos importantes para a manutenção de projetos sociais voltados ao atendimento de pessoas com deficiência física.

O presidente da instituição, Luiz Eduardo, destacou que cada edição fortalece o compromisso da associação com a inclusão.

“Esse evento é uma prova da força da comunidade em torno da nossa causa. A cada ano, conseguimos ampliar o apoio e garantir a continuidade do nosso trabalho”, afirmou.

A coordenação geral do evento esteve a cargo de Rodolfo Levenhagen, que ressaltou o empenho dos voluntários e o apoio dos patrocinadores e parceiros. Entre os destaques, a colaboração de lideranças como o deputado federal Doutor Luizinho, o deputado estadual Munir Neto e o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, que reforçaram seu compromisso com a instituição e a causa da inclusão.

Celebração e solidariedade

Além da tradicional feijoada, o evento contou com música ao vivo e momentos de confraternização, consolidando-se como espaço de encontro e valorização da solidariedade.