Dois homens são executados a tiros em Barra Mansa; perícia recolhe mais de 120 cápsulas de fuzil e pistola

Um duplo homicídio marcou a noite de domingo (dia 21) em Barra Mansa. Dois homens, de 27 e 30 anos, foram mortos a tiros no bairro Nove de Abril. O crime aconteceu na Rua Wilson Rodrigues Carmo, por volta das 23h40.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local após denúncias de disparos e encontraram as vítimas já sem vida, caídas no chão. A cena do crime impressionou pela quantidade de disparos: a perícia recolheu 121 cápsulas de munições de fuzil calibre 5.56 e de pistola .40, além de um rádio transmissor, um celular, carregadores de armas e a chave de um carro.

Segundo testemunhas, os dois rapazes eram moradores dos “predinhos” do bairro Paraíso de Cima. Eles foram identificados pela própria família, que esteve no local. Os corpos foram removidos pelos bombeiros e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, no bairro Três Poços.

O caso foi registrado como homicídio doloso na delegacia de Barra Mansa. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou identificação dos autores dos disparos.