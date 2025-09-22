GMVR apreende drogas e remove motocicleta com dispositivo antirradar

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) apreendeu drogas e removeu, no fim de semana, uma motocicleta com um dispositivo antirradar – equipamento que esconde a placa. O mecanismo é proibido por lei e facilita fugas de motociclistas infratores, colocando em risco a segurança do trânsito. As ações ocorreram durante patrulhamentos preventivos pelos bairros Retiro e Laranjal.

No sábado (20), por volta das 17h, durante ronda pela Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do bairro Retiro, agentes da GM avistaram quatro pessoas – dois homens e duas mulheres, todos maiores de idade – fazendo uso de entorpecentes em um espaço público, próximo ao campo sintético. Durante a abordagem, foi encontrada uma quantidade de maconha, além de apetrechos como seda, isqueiros e dichavadores.

Com o apoio de outras equipes, os guardas municipais apreenderam quatro cigarros de maconha, uma lata com um tablete da droga e um pote com maconha prensada. As duas mulheres e os dois homens foram detidos e conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado como posse e uso de entorpecentes. Todos foram ouvidos e responderão em liberdade.

Já no domingo (21), em patrulhamento pela Avenida dos Trabalhadores, próximo à rodoviária, no bairro Laranjal, agentes da GMVR flagraram uma motocicleta circulando sem retrovisores e com escapamento adulterado, emitindo ruído excessivo. Na abordagem, foi constatado que o condutor, de 18 anos, não possuía habilitação. A moto também estava com os pneus carecas, lacre de segurança rompido e ainda contava com um dispositivo antirradar – que permite mexer na posição da placa, a ocultando.

Diante das irregularidades, o veículo foi removido para o pátio da Guarda Municipal e todas as autuações cabíveis foram aplicadas. O jovem e os demais envolvidos nas ocorrências foram conduzidos à 93ª DP para os devidos trâmites legais.

“Essas ocorrências demonstram a eficiência do trabalho preventivo da Guarda Municipal e seguem uma orientação do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, que é a de tolerância zero com condutas que colocam em risco a segurança pública. Nossos agentes estão atentos, tanto para coibir o uso de drogas em áreas públicas quanto para fiscalizar irregularidades no trânsito”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, inspetor Silvano de Paula.

Fotos: Divulgação/Semop.