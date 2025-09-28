Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC brilha no Festival da Primavera em Muqui (ES)

Nos dias 20 e 21 de setembro, a Fanfarra dos Ex-Alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), de Volta Redonda, participou do Festival da Primavera em Muqui, Espírito Santo, ao lado da Fanfarra Avides Fraga, de Muqui, campeã nacional em 1980. O grupo de Volta Redonda, nove vezes campeão nacional, levou 80 integrantes e conquistou aplausos e elogios do público e de internautas.

De acordo com Nilson Portes, responsável pelo instrumento de percussão bumbo, a amizade, o respeito e o amor à música foram celebrados nesse encontro de campeãs. “Foi sensacional, emocionante e arrepiante! Simplesmente fora da curva!”, disse Portes.

Nas redes sociais, os comentários exaltaram especialmente a fanfarra de Volta Redonda. “Espetáculo perfeito! Parabéns a essa fanfarra, exemplo de dedicação!”, disse um internauta. Outro destacou a emoção do grupo: “Emocionante! Uma viagem maravilhosa no tempo. Parabéns a todos os participantes!”

O Festival da Primavera transformou a praça central de Muqui em um espaço de música, gastronomia, cultura e empreendedorismo. Entre as atrações, se apresentaram Mayara Barbosa, a banda capixaba de reggae Macucos, o grupo cultural Boi Tornado e Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila, que encerrou o evento com chave de ouro.

O encontro ainda consolidou Volta Redonda no mapa nacional das fanfarras, celebrando música, disciplina e a união entre amigos e gerações.