Prefeitura retoma sede do tradicional Bloco Os Caretas, ícone do samba em Volta Redonda

Um dos principais espaços ligados ao samba em Volta Redonda, sede do tradicional Bloco Carnavalesco Os Caretas, será fechado definitivamente. O prefeito Neto (PP) publicou na edição de terça-feira (dia 23) do Diário Oficial do Município o Decreto nº 19.499/2025, que revoga o termo de concessão de uso firmado entre o Município e a agremiação carnavalesca, em vigor desde 1973.

O documento estabelece a rescisão administrativa do contrato que autorizava a ocupação da área pública localizada na Rua 318, nº 100, no bairro Monte Castelo, concedida originalmente para atividades de lazer voltadas aos operários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O bloco terá prazo de 30 dias para desocupar o imóvel.

A decisão da Prefeitura atende a uma série de recomendações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que, em ofícios encaminhados ao município, apontou a prática de jogos de azar no interior da sede. As constatações foram feitas em operação policial realizada em 30 de agosto de 2023 e motivaram o pedido de retomada da área.

De acordo com o decreto, o Município concedeu ao bloco o prazo de cinco dias para apresentar defesa no processo administrativo. O prazo foi encerrado sem manifestação da diretoria da entidade.

Em dezembro de 2023, o então prefeito em exercício Sebastião Faria (PL) sancionou a Lei Municipal nº 6.336, que reconheceu o bloco como bem de natureza imaterial da cidade de Volta Redonda. A proposta havia sido apresentada pelo ex-vereador Walmir Vitor (PT), reforçando a importância cultural e histórica do bloco para a cidade.

História no samba

Ao longo de sua trajetória, o bloco conquistou diversas vezes o título do Carnaval da Cidade do Aço, consolidando-se como uma referência do samba local e atraindo gerações de foliões. Para moradores e foliões, a notícia do fechamento é motivo de tristeza e indignação.

“Os Caretas sempre foi um ponto de encontro da nossa comunidade, um lugar de alegria e tradição. Vai deixar uma grande lacuna no samba de Volta Redonda”, lamentou Maria Silva, moradora do bairro Monte Castelo há 40 anos. “Aqui eu vivi todos os carnavais da minha vida. É muito triste pensar que as próximas gerações não terão esse espaço”, disse Sebastião Pereira, sambista e ex-integrante do bloco.

O radialista e ex-presidente do bloco, Tico Balanço, destacou a importância histórica da agremiação e lamentou a decisão da Prefeitura: “Eu, como ex-presidente, ex-componente da bateria e compositor de vários sambas pelo bloco, tenho um carinho muito grande pelos Caretas, mas é com muita tristeza que recebemos essa notícia. Fui informado de que houve alguns desmandos da diretoria, uso indevido da sede, mas acredito que deveria haver mais diálogo entre a prefeitura, a população local e os ex-diretores, que ainda são os baluartes do bloco. O fechamento reflete o desmonte das agremiações tradicionais, que foram aos poucos perdendo espaço nos carnavais de Volta Redonda. É um momento de muita tristeza.”

“Mais do que um espaço físico, Os Caretas representa a memória cultural da cidade. Seu fechamento é uma perda para todos nós”, completou Érika Rodrigues, professora e frequentadora assídua dos ensaios do bloco.

Fundado em 1973, Os Caretas consolidou-se como um dos blocos mais tradicionais da cidade, reunindo gerações de foliões e se tornando um espaço simbólico para o samba local. O fechamento da sede marca o fim de um ciclo de mais de cinco décadas de atividades no mesmo endereço.

Os apreciadores do velho e bom samba esperam que, como dizia a composição de Edson Conceição e Aloísio Silva, que se tornou um grande sucesso na voz da cantora Alcione, os responsáveis pelo Os Caretas e as autoridades municipais não “Deixem o Samba Morrer”.