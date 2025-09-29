Frente Parlamentar de Saúde Mental firma parceria com projeto da UFF para ampliar atendimento gratuito a trabalhadores em Volta Redonda

A Frente Parlamentar de Saúde Mental de Volta Redonda firmou uma parceria com o projeto Caminhos do Trabalho/UFF, com o objetivo de oferecer apoio gratuito a trabalhadores que desenvolveram doenças mentais relacionadas ao trabalho.

O atendimento será médico, jurídico e psicológico, garantindo acolhimento integral e suporte a quem enfrenta dificuldades nesse cenário.

Segundo o vereador Raone Ferreira, presidente da Frente Parlamentar de Saúde Mental, a iniciativa representa um avanço importante para a cidade. “Saúde mental é prioridade. Esse é mais um passo para garantir dignidade e apoio a quem precisa. Nosso compromisso é lutar para que trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso a cuidados que muitas vezes lhes são negados”.

Raone também destacou a importância da parceria com a Universidade Federal Fluminense. “Agradeço ao professor Bruno Chapadeiro, do Departamento de Psicologia da UFF, e aos alunos e estagiários que tornam esse trabalho possível. Essa união entre a universidade e o poder público mostra o quanto podemos avançar em políticas de cuidado e proteção aos trabalhadores”.

O atendimento acontece no campus da UFF em Volta Redonda (Bloco A, sala 212, Aterrado), durante o horário comercial. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (24) 99228-9070 ou pelo perfil do projeto no Instagram @caminhosdotrabalhouff.