Mesa Diretora da Câmara de VR autoriza realização de concurso público após 13 anos

A Câmara Municipal de Volta Redonda avançou para publicar, em breve, o edital de um novo concurso público, o primeiro em 13 anos. A autorização foi formalizada pelo Ato nº 12.387 da Mesa Diretora, publicado na edição de 18 de setembro do Diário Oficial do Município. O processo de licitação para escolha da banca organizadora já está em andamento, e as regras completas serão divulgadas após a definição da empresa responsável.

De acordo com o edital preliminar, serão oferecidas 10 vagas para o cargo de Agente Legislativo I e uma vaga para Agente Contábil do Legislativo I. Ainda não há definição sobre remuneração e carga horária.

O presidente da Câmara, vereador Edson Quinto (PL), ressaltou a relevância da iniciativa para o fortalecimento institucional e a renovação do corpo técnico.

“A realização desse concurso é fundamental para garantir que a Câmara continue prestando um serviço de qualidade à população. Além de abrir oportunidades de emprego, traz mais transparência e legitimidade ao processo de contratação de novos servidores”, afirmou.

Internamente, a expectativa é de que as provas ocorram ainda este ano. No entanto, a realização do concurso vai depender do andamento do processo de licitação para a escolha da banca organizadora. O mandato de Edson Quinto à frente da Casa vai até 31 de dezembro. No próximo ano, quem assume o comando do Legislativo Municipal será o vereador Neném (PP).

O último concurso para a Casa Legislativa foi realizado em 2012, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Concurso Público (INCP). Na ocasião, foram oferecidas 16 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior, entre eles analista de sistemas, recepcionista, técnico de informática, telefonista e agente legislativo. As provas abordaram conteúdos de língua portuguesa, Lei Orgânica do Município (LOM), regimento interno e conhecimento específico. À época, a Câmara era presidida pelo vereador Jair Nogueira.