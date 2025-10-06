Criança é atingida por carro em calçada após motorista alcoolizado perder controle em BM

Um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (dia 5) em Barra Mansa deixou uma criança de 11 anos ferida. O caso ocorreu na Rua José Marques, no bairro Santa Lucia. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Fiat Linea preto perdeu o controle do veículo durante uma manobra, colidindo com um Renault Kwid branco. Com o impacto, o carro menor acabou atropelando o menino que estava na calçada.

A vítima foi socorrida e levada à uma unidade de pronto atendimento, apresentando apenas escoriações nas pernas. O condutor do Linea foi submetido a teste de etilômetro, que indicou 0,16 mg/L de álcool no sangue, configurando infração por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dirigia um veículo não licenciado.

Durante a ocorrência, foi apreendido um pequeno invólucro de pó branco, caracterizando uso e consumo de drogas. O motorista foi autuado pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo sem habilitação e uso de drogas, respondendo às acusações em liberdade. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).