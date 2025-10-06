Operação Justiça dos Homens prende mais dois suspeitos e total chega a 10 detidos por ligação com tráfico em Piraí

Em um desdobramento, no fim da tarde de sexta-feira (dia 3), a Operação “Justiça dos Homens” prendeu mais dois homens, de 22 e 24 anos, no distrito de Arrozal, em Piraí, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, elevando para dez o total de pessoas presas. Com eles, policiais civis da 94ª DP de Piraí e polícias militares do 10º BPM encontraram drogas e um caderno de contabilidade do tráfico.

“Esses dois homens foram localizados em endereços que já estavam nos mandados de busca. Eles não tinham ligação direta com o triplo homicídio, mas fazem parte da mesma estrutura criminosa que atua na região. No momento da busca havia drogas e anotações do comércio ilícito com eles”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP de Piraí.

Durante a ação, a namorada de um dos suspeitos tentou esconder o celular do traficante. De acordo com o delegado Antonio Furtado, o aparelho já foi encaminhado para a perícia e pode conter provas relevantes para a investigação.

“Ela tentou impedir que o aparelho fosse apreendido, enrolando em uma blusa e jogando no quintal da casa vizinha. Percebemos a ação e mulher foi autuada por favorecimento pessoal, um crime de menor potencial ofensivo, com pena de até seis meses. Após o procedimento, foi liberada e vai responder em liberdade”, detalhou o delegado Antonio Furtado.

Sobre a operação “Justiça dos Homens”

A operação “Justiça dos Homens” foi deflagrada na manhã de sexta-feira (dia 3), com a participação de cerca de 60 agentes das polícias Civil e Militar, além do apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Piraí. Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão em Piraí, Arrozal, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende.

As investigações se concentram no triplo homicídio ocorrido no dia 15 de setembro, quando três jovens, de 15, 17 e 18 anos, foram atraídos para uma emboscada, executados e encontrados seis dias depois, com mãos e pés amarrados e pescoços cortados, em um crime que chocou a região. Os assassinatos foram ordenados por traficantes após os jovens se apropriarem de uma carga de drogas sem repassar o dinheiro aos chefes da organização.

“Essa atualização reforça o sucesso dessa operação e que não terminou com as primeiras prisões. Tiramos das ruas dez traficantes, sendo oito, suspeitos de homicídio. É dessa forma que a polícia age. Não vamos deixar que esses atos de crueldade possam ser praticados com qualquer pessoa. Se acontecer, haverá punição exemplar”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação