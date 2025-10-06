CSN realiza o Workshop de Manutenção na UPV

Entre os dias 7 e 9 de outubro, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) realiza mais uma edição do tradicional Workshop de Manutenção, evento anual que reúne profissionais da área para troca de experiências, difusão de conhecimento técnico e valorização das melhores práticas em manutenção industrial.

O encontro acontecerá na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ), em espaço especialmente preparado para receber stands expositivos, palestras técnicas e painéis interativos voltados ao público interno e empresas parceiras.

De acordo com a organização, o objetivo do Workshop é fortalecer o conhecimento técnico das equipes, promover o alinhamento com as novas tecnologias do setor e incentivar a cultura de melhoria contínua nas operações de manutenção.

Durante os três dias de evento, os participantes poderão acompanhar uma ampla programação que inclui exposições técnicas e palestras de empresas reconhecidas no segmento industrial, como Klüber Lubrication, Atlas Copco, SMC Automação, AZ Armaturen, MontiPower, Carlsons, Eutectic, Westcon, Tecnofink, Speedtorc, Amperi Soluções Industriais e Dormer Pramet.

Os temas abordados envolvem lubrificação especializada, segurança elétrica, automação industrial, manutenção preditiva, eficiência energética, proteção contra corrosão e usinagem de alta performance — áreas estratégicas para o aprimoramento das operações industriais.

Segundo a empresa, consolidado como um dos principais encontros técnicos da empresa, o Workshop de Manutenção da CSN é reconhecido por promover a integração entre profissionais da indústria e fornecedores de tecnologia, estimulando o aprendizado contínuo e a inovação nas práticas de manutenção.