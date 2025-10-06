PRF apreende mais de três toneladas de maconha em carga de madeira na Serra das Araras

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de três toneladas de maconha, na segunda-feira (dia 6), durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí. O carregamento estava escondido em uma carga de tábuas de madeira e seria entregue na capital fluminense.

Policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) e do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) faziam uma ação para coibir o tráfico de armas e entorpecentes, na altura da Serra das Araras, quando abordaram uma carreta.

O condutor, de 31 anos, transportava uma carga de tábuas de madeira. Ele disse que carregou o veículo no Paraná e teria como destino a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Morador de São José dos Pinhais (PR), o homem contou que trabalha como motorista há cerca de dez anos.

Entretanto, durante uma revista, com auxílio de cães farejadores, os policiais localizaram centenas de tabletes de maconha. O carregamento foi encontrado escondido no meio da carga de tábuas de madeira. Foi necessário utilizar uma empilhadeira para descarregar todo o material entorpecente. No total, foram apreendidos 3.465 quilos de maconha.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (Delegacia de Repressão a Entorpecentes – Baixada Fluminense).

Foto: Divulgação/PRF