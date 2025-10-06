Sine de Barra do Piraí oferece vagas para mais de 10 cargos e realiza processo seletivo na área da construção civil

Moradores de Barra do Piraí que estão em busca de emprego podem contar com o Sine (Sistema Nacional de Emprego) para conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho. Nesta terça-feira (7), será realizado um processo seletivo com vagas para sete cargos na área da construção civil.

As oportunidades são para obras nas cidades de Macaé (RJ) e Santos (SP). A empresa contratante oferecerá alojamento, transporte e alimentação. As vagas disponíveis são para encarregado de obras, pedreiro, ajudante de obras, encanador, marceneiro, serralheiro e pintor. O processo seletivo começará às 10h, e a distribuição de senhas ocorrerá das 9h30 às 10h30.

Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado na Travessa Assumpção, nº 45, Centro (ao lado da Prefeitura), levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência, currículo e caneta.

Além do processo seletivo, o Sine de Barra do Piraí também está com vagas abertas para empregos na cidade. Até sexta-feira (10), os moradores podem se candidatar para as seguintes funções: auxiliar de cozinha (montagem de pizza), eletricista de manutenção, técnico eletrônico, carpinteiro, pedreiro, servente de obras, pizzaiolo, churrasqueiro, jardineiro, cozinheiro, auxiliar de cozinha e garçom.

Os interessados devem ir ao Sine, que funciona das 8h30 às 14h, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e currículo.

Fotos: Divulgação PMBP