Daiana Damião lança álbum “Nada Há De Faltar”

A sambista Daiana Damião se prepara para lançar seu primeiro EP autoral, “Nada Há de Faltar”. O álbum, que apresenta seis canções inéditas de compositores do Sul Fluminense, estará disponível nas principais plataformas digitais a partir desta terça-feira, dia 7.

“Nada Há de Faltar” é o primeiro trabalho solo de Daiana Damião. Trata-se de um mergulho em sambas que falam de amor e esperança, com um repertório cuidadosamente selecionado que reflete a trajetória e as influências da artista. A produção do EP contou com a parceria dos músicos e produtores Igor Bravo, Mestre André e Tolen, responsáveis pelos arranjos, produção e mixagem do disco, respectivamente.

A cantora celebrou a chegada do EP e falou sobre o show de lançamento.

“É muito gratificante, depois de um longo processo de concepção e produção desse trabalho, poder finalmente lançar nas plataformas e já me apresentar também ao vivo com meus companheiros de banda. Alegria imensurável! Espero que todos se sintam abraçados pelas músicas”, disse Daiana Damião.

O primeiro show de lançamento do EP “Nada Há de Faltar” acontecerá no dia 14 de Outubro (terça-feira), às 20h, Teatro Gacemss 2, em Volta Redonda. O evento, contemplado pelo Edital Fluxos Fluminenses, é gratuito e conta com o apoio do Gacemss.

O EP “Nada Há de Faltar” apresenta as seguintes faixas:

• “Atarantar” (Daiana Damião / Victor Carlos)

• “Jogo dos Sentidos” (Pedro Cabral / Mestre André)

• “Amanheceu” (Igor Bravo / Daiana Damião)

• “Sábio Coração” (Tolen)

• “Nada Há de Faltar” (Igor Bravo / Mestre André)

• “Nota de Agradecimento” (Jorge Markks)

Leonardo Avelino