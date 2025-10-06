Furlani reforça compromisso com a saúde e entrega três novas vans para o TFD

A Prefeitura de Barra Mansa segue investindo na qualidade da saúde pública e, no início desta segunda-feira (06), realizou a entrega de três novas Vans modernas e equipadas para o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Os veículos chegam para oferecer mais conforto, segurança e dignidade aos pacientes que precisam se deslocar para outras cidades em busca de tratamentos médicos especializados.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, que também é médico, destacou que a iniciativa garante que o paciente tenha o suporte necessário em cada etapa do tratamento, inclusive no deslocamento.

– Dei minha vida pela saúde pública e ver essas vans e tudo que tem sido investido pelo governo municipal neste setor me faz ter certeza que fiz a escolha certa. Lembro quando o transporte do TFD era feito em carros e Kombis. Hoje, temos vans robustas e confortáveis para pacientes que precisam passar o dia fora de casa e submetidos a tratamentos que causam muitos efeitos colaterais, como os oncológicos. Agradeço o prefeito Furlani por tantas conquistas à saúde pública em tão pouco tempo – ressaltou Dr. Sérgio.

O chefe do Executivo destacou que a demonstração de que saúde é prioridade vem através de compromissos concretizados. “Eu falei na campanha que saúde seria prioridade total, não entraria nem em uma escala de prioridade, pois seria o essencial, nosso marco zero. E, graças a Deus, temos nesses primeiros nove meses de mandato obtido muitas conquistas neste setor. Essas novas vans do TFD representam esperança e acolhimento a cada paciente atendido e são um símbolo do compromisso diário com o bem-estar da população”, destacou Furlani.

O prefeito também enfatizou a importância do trabalho nas ruas e parcerias que geram resultados positivos.

– A verdade está nas ruas. É lá que está o povo, que precisa, sofre e necessita do Poder Público. É por isso que eu gosto de estar próximo dos nossos munícipes. Levando cuidado, responsabilidade e respeito que temos por cada cidadão. Eu amo Barra Mansa. É onde nasci, cresci, construí minha família e seguirei trabalhando por uma cidade mais humana e acolhedora. E tudo isso também é possível graças a parceiros do nosso município, como os vereadores da cidade e o deputado federal Dr. Luizinho, que possibilitou a entrega das Vans para a nossa Secretaria de Saúde”, acrescentou.

A vice-prefeita, Luciana Alves, destacou que esta é uma entre dezenas de conquistas que serão entregues ou anunciadas ao longo dos próximos meses, preparadas pelo governo municipal em comemoração aos 193 anos de Barra Mansa.

– Só quem precisa fazer um tratamento fora do domicílio sabe o quanto é doído. Então, dar dignidade e conforto para as pessoas, não tem preço. Fé sem obras é morta e temos demonstrado na prática o amor que temos pelas pessoas. E vem muito mais coisa boa por aí – disse Luciana Alves.

Durante a cerimônia de entrega dos veículos, que aconteceu no pátio da Prefeitura, também estiveram presentes secretários municipais, servidores e os vereadores: Júnior da Van, Jefferson Mamede, Elias da Corbama, Klévis Farmacêutico, Rayane Braga, Cristina Magno, Eduardo Pimentel, Gustavo Gomes, Bruno Oliveira, Everton Pésão e Pastor Valter.

FOTOS: Gabriel Borges