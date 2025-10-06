Prefeitura e Governo do Estado lançam programa ‘Bairro Presente’ em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, lançou nesta segunda-feira (6) o programa “Bairro Presente”, que vai intensificar o policiamento nos bairros São João, Laranjal, São Geraldo, Monte Castelo e Colina. A iniciativa beneficiará mais de 40 mil pessoas, entre moradores e frequentadores da região, que concentra grande movimento de bares, comércios e restaurantes.

Dados do “Bairro Presente”, implantados em outras cidades, mostram que, onde esse modelo de policiamento foi adotado, houve queda nos índices de violência e melhora na qualidade de vida.

A solenidade de lançamento aconteceu na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, e reuniu autoridades, entre elas o prefeito Antonio Francisco Neto; o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes; o comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Ronaldo Martins; o comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Moisés Sardemberg; o deputado estadual Munir Neto e o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, além de representantes do comércio local.

O prefeito Neto comemorou a implantação do programa e destacou os resultados positivos alcançados por Volta Redonda nos últimos meses na área da segurança pública. “Temos a certeza de que hoje Volta Redonda é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, talvez até do país. Devemos muito desse resultado ao Coronel Menezes e ao governador Cláudio Castro. O ‘Bairro Presente’ representa um novo marco na segurança pública do nosso município e é motivo de muito orgulho para todos nós”, afirmou o prefeito.

Parceria consolidada com o Estado

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, elogiou o prefeito Neto e ressaltou que o “Bairro Presente” reforça a parceria já existente entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda.

“Nós reforçamos com esse ato a grande parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura, enaltecendo o trabalho do prefeito Neto, que vem investindo em tecnologia, fortalecendo a Guarda Municipal e trabalhando muito positivamente o ordenamento público. O trabalho tem sido produtivo, os resultados vêm aparecendo e como a segurança pública é um assunto transversal, que impacta todas as outras áreas, quem ganha é a população de Volta Redonda”, destacou o coronel.

O deputado estadual Munir Neto também elogiou o trabalho conjunto entre Estado e município, e ressaltou que Volta Redonda é referência em várias áreas. “Volta Redonda já é destaque em esporte, saúde e assistência social – e, agora, também é modelo em segurança pública. É uma alegria ver o ‘Bairro Presente’ chegar à região onde cresci, no São João. Em breve, pretendemos levar a ‘Operação Segurança Presente’ para outras localidades, como o Retiro”, revelou o parlamentar.

Participação popular e redução dos crimes

O “Bairro Presente” tem como principal objetivo reduzir a criminalidade por meio da participação ativa da comunidade, aproximando cidadãos e forças de segurança. A proposta é semelhante ao trabalho já desenvolvido em Volta Redonda pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), sob o comando do Coronel Henrique, que tem apostado na integração entre as forças de segurança e no uso de tecnologia para prevenir delitos.

Segundo o coronel Moisés Sardemberg, comandante do 28º BPM, o programa contará com equipes preparadas e atuando de forma permanente na região. “Teremos três viaturas operando 24 horas por dia, sete dias por semana, abrangendo cinco bairros e impactando mais de 40 mil pessoas. A ideia é construir laços (de confiança) para fazer segurança em parceria com a população”, explicou.

A população pode colaborar com o programa entrando em contato pelo telefone (21) 97336-0459.

Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.