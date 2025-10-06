Metalmecânico em foco: encontro na Firjan SENAI Barra Mansa, nesta terça (dia 7), destaca inovação e oportunidades do setor

A Firjan SENAI Barra Mansa sedia, nesta terça-feira (dia 7), o encontro “Metalmecânico em Foco: Conhecimento, Tecnologia e Oportunidades”. O evento é gratuito e está previsto para começar às 8h30. Os interessados devem fazer inscrição previamente pelo link: https://forms.office.com/r/hwa0Nrf90H.

Promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas (Metalsul), em parceria com a Firjan SENAI, a iniciativa vai apresentar o portfólio do Centro de Referência em Metalmecânico da Firjan SENAI, além de cursos de capacitação oferecidos na região para atender às demandas do setor.

O objetivo é fortalecer competências, valorizar a indústria local e abrir caminhos para novas oportunidades de negócios e de desenvolvimento profissional.

“Estamos vivendo um momento de transformação na indústria, e esse encontro é uma oportunidade única para que empresas, profissionais e estudantes conheçam de perto as soluções em tecnologia e formação que podem impulsionar o setor”, destaca Jairo Junior, presidente do Metalsul.

Serviço:

Metalmecânico em Foco: Conhecimento, Tecnologia e Oportunidades

Data: 07/10 (terça-feira)

Horário: 8h30

Local: Firjan SENAI Barra Mansa (Rua Senhor do Bonfim, 130 – Saudade)

Inscrições gratuitas: https://forms.office.com/r/hwa0Nrf90H

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (24) 99234-0555.