Inea e Projeto Aventura Animal registram nova aparição de onça-pintada no Sul Fluminense

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) registrou novamente uma onça-pintada no território do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença, no Sul do estado. As imagens do último dia 29/09, produzidas pelas armadilhas fotográficas do Projeto Aventura Animal, mostram o maior predador das Américas e um dos maiores felinos do mundo percorrendo a mata durante o dia, o que demonstra que o animal, um macho adulto, está confortável na região. A espécie não era registrada no território fluminense desde os anos 70 e agora com seu ressurgimento vem sendo monitorado de forma intensiva pelo Inea e órgãos parceiros.

O aparecimento do felino ocorreu dentro de uma área protegida, onde o animal está sob monitoramento contínuo, garantindo sua segurança e a da população. Além disso, não há registros de contato com seres humanos, já que se trata de uma região remota da unidade de conservação.

A nova aparição do animal na unidade de conservação administrada pelo órgão ambiental estadual demonstra ainda que a espécie está marcando território, o que, além de evidenciar a qualidade ambiental da área, sugere a existência de outros animais cruciais para a biodiversidade local. Assim, técnicos do instituto vêm analisando não somente as imagens e relatos do animal, mas também suas pegadas e fezes, conseguindo identificar a dieta do indivíduo baseada em animais como capivaras, catetos e tapitis.

– O Rio de Janeiro foi o único estado que apresentou aumento de área florestal e já estamos colhendo os resultados desse trabalho sério e assertivo de proteção aos nossos patrimônios ambientais. Só existem cerca de 300 indivíduos dessa espécie em toda a Mata Atlântica e queremos assegurar políticas públicas que garantam sua preservação – destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Com o retorno do animal ao território fluminense, o Inea desenvolveu um plano de acompanhamento e educação ambiental a fim de garantir a segurança, tanto da população, quanto do animal. A população vem sendo orientada por meio de educadores ambientais, guarda-parques e materiais educativos. Dentre as respostas à grande notícia, está a aquisição de novas câmeras pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade para monitorar a fauna.

Principais cuidados



Não tente registrar o animal por conta própria, e jamais use alimentos ou outros atrativos para atraí-lo. É uma prática proibida e perigosa. Caso aviste o animal em sua propriedade ou caminho, não é preciso alarde: se trata de um animal discreto que não tem hábitos violentos e nem se aproxima de casas ou animais domésticos. Deixe-o ir embora em paz.

Mantenha seus cachorros e animais domésticos presos e juntos à sua propriedade, além de evitar as florestas ou beiras de mata durante a noite, onde o animal vem sendo registrado. Não se esqueça que a caça de qualquer animal silvestre na mata é crime ambiental. Nossos agentes estarão presentes e atuantes na localidade.