Motociclista fica ferido em acidente no Retiro; motorista envolvido foge sem prestar socorro

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na madrugada desse domingo (dia 5) na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, um carro modelo Siena, de cor prata, não respeitou a preferência de circulação e atingiu uma motocicleta Honda CB 300 azul. Na sequência, o veículo ainda colidiu contra um GM Classic que estava parado no cruzamento. Após o impacto, o motorista do Siena fugiu do local em direção ao bairro Belmonte.

O condutor da moto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital São João Batista, com fraturas nos braços, pernas e cabeça. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele permanece internado sem risco de morte.

A perícia esteve no local e as imagens das câmeras de monitoramento foram solicitadas para tentar identificar o veículo que fugiu. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação/Polícia Militar