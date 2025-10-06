Stellantis confirma produção do Jeep Avenger em Porto Real e SindiReal projeta novo ciclo de expansão na região

Por
FOLHA DO ACO
-

​A confirmação, no início desta semana, de que o Jeep Avenger será produzido no Polo Automotivo de Porto Real a partir de 2026 foi recebida como uma vitória pela categoria metalúrgica da região. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiaia e Porto Real (SindiReal), Edmilson Alvarenga, o anúncio é resultado direto de anos de articulação sindical junto à Stellantis e marca um novo ciclo de esperança para os trabalhadores do Sul Fluminense.

​“Esse é verdadeiramente um presente antecipado de final de ano para os trabalhadores de nossa região. O anúncio é fruto de uma articulação iniciada quando eu ainda representava a Federação Metalúrgica no Interior do Estado do Rio de Janeiro, em diálogo direto com o então CEO da Stellantis”, afirmou Edmilson.

​O Sindicato tem acompanhado de perto as negociações e pressiona para que os benefícios do projeto se revertam em empregos, renda e desenvolvimento local. “Seguimos atuando junto ao grupo Stellantis em busca de novos projetos para a planta de Porto Real, com o objetivo de ampliar a oferta de empregos, gerar renda e garantir dignidade aos trabalhadores e suas famílias em todo o Sul Fluminense. Nossos trabalhadores estão comprometidos com esse novo projeto, que repetirá no Brasil o sucesso já alcançado na Europa”, destacou o presidente do SindiReal.

​​​​​​​​​​​Investimento bilionário

​O Jeep Avenger chega à linha de produção dentro do plano de investimentos de R$ 3 bilhões previsto para o período entre 2025 e 2030. Segundo a Stellantis, o aporte permitirá diversificar a produção local e fortalecer a cadeia de fornecedores, com a chegada de cinco novos parceiros até 2026, dois deles instalados dentro do próprio parque industrial.

​No início do ano, a empresa já havia anunciado novas contratações, preparando o terreno para ampliar a capacidade da unidade.

​Para Edmilson Alvarenga, o impacto vai além da indústria automotiva. “O crescimento econômico e social só é possível quando empresas, sindicato e poder público atuam de forma integrada. Em Porto Real, temos totais condições de expansão e desenvolvimento, transformando oportunidades em conquistas concretas para toda a região”, disse.

​​​​​​​​​​​​Jeep no Brasil

​O anúncio reforça a estratégia da Stellantis de consolidar a presença da Jeep no país. A marca, que completa dez anos de produção nacional, já fabrica no Brasil os modelos Renegade, Compass e Commander, que juntos somam mais de 1,1 milhão de unidades emplacadas na última década.

​Com a nacionalização do Avenger, a planta de Porto Real ganha protagonismo dentro do grupo e reafirma seu papel como um dos polos mais importantes da indústria automotiva brasileira.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.