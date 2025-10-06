Stellantis confirma produção do Jeep Avenger em Porto Real e SindiReal projeta novo ciclo de expansão na região

​A confirmação, no início desta semana, de que o Jeep Avenger será produzido no Polo Automotivo de Porto Real a partir de 2026 foi recebida como uma vitória pela categoria metalúrgica da região. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiaia e Porto Real (SindiReal), Edmilson Alvarenga, o anúncio é resultado direto de anos de articulação sindical junto à Stellantis e marca um novo ciclo de esperança para os trabalhadores do Sul Fluminense.

​“Esse é verdadeiramente um presente antecipado de final de ano para os trabalhadores de nossa região. O anúncio é fruto de uma articulação iniciada quando eu ainda representava a Federação Metalúrgica no Interior do Estado do Rio de Janeiro, em diálogo direto com o então CEO da Stellantis”, afirmou Edmilson.

​O Sindicato tem acompanhado de perto as negociações e pressiona para que os benefícios do projeto se revertam em empregos, renda e desenvolvimento local. “Seguimos atuando junto ao grupo Stellantis em busca de novos projetos para a planta de Porto Real, com o objetivo de ampliar a oferta de empregos, gerar renda e garantir dignidade aos trabalhadores e suas famílias em todo o Sul Fluminense. Nossos trabalhadores estão comprometidos com esse novo projeto, que repetirá no Brasil o sucesso já alcançado na Europa”, destacou o presidente do SindiReal.

​​​​​​​​​​​Investimento bilionário

​O Jeep Avenger chega à linha de produção dentro do plano de investimentos de R$ 3 bilhões previsto para o período entre 2025 e 2030. Segundo a Stellantis, o aporte permitirá diversificar a produção local e fortalecer a cadeia de fornecedores, com a chegada de cinco novos parceiros até 2026, dois deles instalados dentro do próprio parque industrial.

​No início do ano, a empresa já havia anunciado novas contratações, preparando o terreno para ampliar a capacidade da unidade.

​Para Edmilson Alvarenga, o impacto vai além da indústria automotiva. “O crescimento econômico e social só é possível quando empresas, sindicato e poder público atuam de forma integrada. Em Porto Real, temos totais condições de expansão e desenvolvimento, transformando oportunidades em conquistas concretas para toda a região”, disse.

​​​​​​​​​​​​Jeep no Brasil

​O anúncio reforça a estratégia da Stellantis de consolidar a presença da Jeep no país. A marca, que completa dez anos de produção nacional, já fabrica no Brasil os modelos Renegade, Compass e Commander, que juntos somam mais de 1,1 milhão de unidades emplacadas na última década.

​Com a nacionalização do Avenger, a planta de Porto Real ganha protagonismo dentro do grupo e reafirma seu papel como um dos polos mais importantes da indústria automotiva brasileira.