Pânico: Jovem é baleado na recepção de hospital em Resende

Um jovem de 19 anos foi baleado na manhã desta segunda-feira (dia 6) dentro do Hospital Samer, localizado no bairro Montese, em Resende. A situação provocou pânico entre pacientes e funcionários.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima caminhava pela rua carregando uma mochila, quando uma caminhonete prata parou. O ocupante do banco do carona desceu armado e correu atrás do rapaz, que conseguiu entrar na recepção do hospital, mas acabou atingido por disparos dentro da unidade.

De acordo com informações ainda preliminares, a vítima está em estado grave.

Mais informações em breve.

Foto: Reprodução