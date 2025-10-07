Depredação em quadra do Retiro: Semop e Polícia Civil identificam envolvidos graças a denúncias

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda identificou os autores da depredação de uma quadra poliesportiva localizada na Rua Nove de Julho, no bairro Retiro. O caso aconteceu entre os dias 27 e 28 de setembro e foi registrado na delegacia da Polícia Civil do município (93ª DP).

A apuração teve início após a divulgação de vídeos em redes sociais que mostravam o corte e a retirada do aro da cesta de basquete instalada na quadra. Alguns vídeos foram publicados pelos próprios autores do ato de vandalismo. A partir dessas imagens, que foram enviadas à Semop, equipes da secretaria com apoio da Polícia Civil, realizaram um trabalho de inteligência para identificar os envolvidos.

Durante a investigação preliminar, constatou-se que um homem, maior de idade, teria sido quem serrou a estrutura, enquanto um adolescente de 13 anos teria filmado a ação. Tanto o adolescente quanto o adulto foram identificados. O homem foi intimado a comparecer na delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos, assim como o pai do adolescente. A entrega das intimações foi feita por uma equipe da Semop e contou com o apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). O caso segue em investigação pela 93ª DP.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a ação conjunta e a importância das denúncias da população. “Graças às denúncias da população, que enviaram vídeos sobre o vandalismo, conseguimos identificar através de um trabalho de inteligência todos os autores envolvidos, no qual já foram notificados. Tal ato causava uma sensação de insegurança muito grande e não é só a prática delituosa em si, mas há um prejuízo social, porque é um ato que inviabiliza o jovem de praticar o esporte e lazer em seu bairro. Agimos com rapidez para evitar que esse tipo de conduta gere também uma sensação de impunidade”, disse Coronel Henrique.

O secretário reforçou ainda o pedido para que os moradores continuem confiando na segurança pública do município. “Continuem confiando no sistema de segurança pública e denunciem todo ato que possa gerar dano à população de Volta Redonda”, concluiu.

Qualquer ação criminosa pode ser denunciada através dos telefones: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou Disque-Denúncia 0800-0260-667. O anonimato é garantido.

Foto: Divulgação/Semop.

