Governo do Estado do Rio recebe antídotos para intoxicação por metanol

O Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Saúde (SES-RJ), iniciou, nesta segunda-feira (06/10), a compra de kits para tratamento de intoxicações por metanol. No início desta tarde, chegou ao estado a primeira remessa de etanol farmacêutico, enviada pelo Ministério da Saúde diante do registro de casos suspeitos. A compra do antídoto vai acelerar o início do tratamento de pacientes intoxicados.

– Estamos atuando rapidamente para garantir o tratamento adequado à população, caso tenhamos algum episódio de intoxicação confirmado no Estado do Rio. Ao mesmo tempo, os órgãos de fiscalização estão nas ruas, atuando contra a venda de produtos adulterados ou vendidos de forma irregular, para prevenir possíveis vítimas – afirmou o governador Cláudio Castro.

No momento, há um caso suspeito de um homem, morador de São Pedro da Aldeia, que segue monitorado pela SES-RJ e passa bem. O caso da moradora de Niterói foi descartado.

– Reforçamos a urgência de ter o antídoto no estado, porque o tempo é primordial para o sucesso do tratamento para a intoxicação. O nosso Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde monitora de perto as suspeitas registradas até o momento. Seguiremos trabalhando em prol da saúde da população fluminense. E recomendamos evitar bebidas de procedência duvidosa – ressaltou a secretária de Saúde, Claudia Mello.

As pessoas que apresentarem visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite após ingestão de álcool devem procurar a unidade de atendimento mais próxima de sua casa. A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito. O Hospital Estadual Anchieta é referência no estado para receber e tratar desses pacientes.

As unidades de saúde estaduais foram orientadas sobre os sintomas compatíveis e o tratamento de possíveis contaminações por metanol. Os municípios foram orientados a enviar as amostras para detecção ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), que fechou parceria para análise na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).