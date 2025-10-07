Caminhão atravessa barreira de concreto e complica trânsito na Dutra, em Piraí

Um caminhão dos Correios se envolveu em um acidente por volta das 6h desta terça-feira (dia 7) na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Varjão, em Piraí. O veículo seguia no sentido Rio de Janeiro quando, na altura do Km 252, invadiu a barreira de concreto que divide as pistas e acabou ficando preso entre os dois sentidos da via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. O motorista foi orientado a preencher a Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST) pela internet. Equipes da concessionária estiveram no local para realizar os procedimentos de retirada do caminhão e normalização do tráfego, que ficou lento em ambos os sentidos durante a manhã.

Foto: Reprodução/Redes Sociais