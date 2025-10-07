Homem de 47 anos é o primeiro paciente suspeito de intoxicação por metanol em Volta Redonda

A secretaria municipal de Saúde de Volta Redonda confirmou que o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol na cidade envolve um homem de 47 anos, que deu entrada no Hospital São João Batista (HSJB) na segunda-feira (dia 6) com sintomas compatíveis com intoxicação. O paciente permaneceu com quadro clínico estável e recebeu alta nesta terça-feira (dia 7), permanecendo sob cuidados domiciliares. O caso segue em investigação, aguardando resultado laboratorial. A SMS não informou detalhes sobre o local exato do estabelecimento responsável pela venda do produto supostamente adulterado.

Outras duas ocorrências suspeitas no estado do Rio de Janeiro estão sendo investigadas em Cantagalo e Cabo Frio, enquanto um episódio em São Pedro da Aldeia ainda aguarda confirmação laboratorial. Todos os pacientes estão sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da secretaria de Estado de Saúde (CIEVS/SES-RJ), e as autoridades de segurança pública foram acionadas para investigar a possível origem das bebidas adulteradas.