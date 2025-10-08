Suspeito de homicídios no interior paulista é preso pela Polícia Civil em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP, em ação conjunta com policiais civis de São José do Barreiro (SP), cumpriram mandado de prisão e prenderam em flagrante um homem de 24 anos que estava escondido no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa. O suspeito foi localizado na manhã desta terça-feira (dia 7), durante operação de inteligência, em posse de um revólver, munições e 250 pinos de cocaína.

Ele é investigado por homicídio e tentativa de homicídio ocorridos no município do interior paulista, além de ser apontado como chefe do tráfico de drogas naquela cidade. O suspeito foi conduzido à delegacia e será transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A investigação apura crimes como associação para tráfico de drogas, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

