Idoso suspeito de abusar de adolescente com deficiência em Barra Mansa é preso em Volta Redonda

Um homem de 63 anos foi preso na manhã desta terça-feira (dia 7), em Volta Redonda, suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos com deficiência intelectual. De acordo com as investigações, o crime ocorreu no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. A prisão foi realizada por agentes da 90ª DP (Barra Mansa), após um trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria atraído a vítima para dentro de sua casa oferecendo uma pipa de presente. Após a jovem aceitar o brinquedo, o abuso foi consumado no interior da residência.

Com base nas provas reunidas, a 90ª DP representou pela prisão preventiva do acusado, que foi decretada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar e Especial Adjunto Criminal de Barra Mansa na segunda-feira (dia 6). O mandado foi cumprido hoje, durante a operação que resultou na prisão do investigado na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. O delegado Marcus Montez, responsável pelo caso, destacou que todos os casos de abuso sexual registrados na cidade estão sendo apurados e que nenhum ficará impune.

Foto: Divulgação/Polícia Civil