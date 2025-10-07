Ator de Barra Mansa integra elenco de apoio em capítulo marcante da novela Vale Tudo

O ator Vitor Macedo, natural da cidade de Barra Mansa, iniciou sua carreira artística aos 21 anos, o que considera um começo relativamente tardio. No próximo ano, completa uma década como ator. Atualmente com 31 anos, Vitor deu seus primeiros passos na atuação na Casa de Cultura Arte in Foco, também em Barra Mansa, onde além de aluno, trabalhou na parte administrativa e nas produções da escola.

Sua formação profissional foi consolidada na Escola Sesc de Artes Dramáticas, instituição reconhecida por sua contribuição à formação de artistas no Brasil. Ao longo de sua trajetória, Vitor participou de diferentes projetos na televisão e no cinema.

Destaca-se sua participação como elenco de apoio em um dos capítulos mais aguardados da novela Vale Tudo, da TV Globo, que foi ao ar na segunda-feira (dia 6), e marcou a morte da personagem Odete Roitman. Na cena, Vitor interpretou um enfermeiro que acompanha o drama de Celina, personagem que busca apoiar o sobrinho no processo de recuperação. Mesmo sendo uma participação pontual, o ator descreve a experiência como extremamente enriquecedora e significativa para sua carreira, especialmente por dividir o set com grandes nomes da dramaturgia. O episódio registrou um dos maiores índices de audiência da emissora nos últimos dois anos.

Além desse trabalho, Vitor também participou das novelas bíblicas Reis e Paulo, O Apóstolo, exibidas pela Record. Recentemente, integrou dois projetos ainda inéditos: a série Praia dos Ossos, da HBO Max, ao lado de Marjorie Estiano, Emílio Dantas e Antônio Fagundes, com direção de Andrucha Waddington, e o filme Agentes Muito Especiais, estrelado por Marcus Majella e Pedroca Monteiro. Esses trabalhos ampliam seu repertório e demonstram sua versatilidade como ator em diferentes gêneros e formatos de produção audiovisual.

Foto: Divulgação