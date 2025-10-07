Jovem é ameaçada pelo ex-namorado com faca durante expediente em Volta Redonda

Uma mulher de 21 anos foi ameaçada pelo ex-namorado na manhã desta terça-feira (dia 7) enquanto trabalhava na Avenida Ceará, bairro Retiro, em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria ido ao local para tentar reatar o relacionamento, mas a vítima se recusou a conversar.

Ao perceber a negativa, o homem pegou uma faca que estava guardada no compartimento da moto e fez ameaças. Assustada, a jovem correu para um banheiro do estabelecimento e se trancou. Funcionários que presenciaram a situação gritaram por socorro, fazendo com que o suspeito fugisse do local.

Durante o registro da ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), foi constatado que contra o homem já havia uma medida protetiva expedida pela Justiça. O caso foi registrado suspeito e o homem será autuado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça.