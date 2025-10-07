Jovem é baleado no bairro Retiro, em Volta Redonda

Um jovem de 19 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na manhã desta terça-feira (dia 7), em Volta Redonda. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na Avenida Santa Rita, no bairro Retiro.

Segundo a PM, a guarnição foi acionada às 7h27 para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Após ser atingida no quadril esquerdo, a vítima foi inicialmente levada ao Hospital do Retiro e, posteriormente, transferida para o Hospital São João Batista. O estado de saúde do paciente não foi divulgado.

O caso foi registrado na 93ª DP. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identificação de suspeitos.

A ocorrência segue em andamento e novas atualizações podem ser divulgadas em breve.