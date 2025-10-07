Jovem é preso suspeito de agredir mulher e ser flagrado com drogas em Pinheiral

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta terça-feira (dia 7) no bairro São Jorge, em Pinheiral. Ele é suspeito de agredir uma mulher de 28 anos e ainda foi flagrado com drogas. O fato ocorreu na Avenida Nilton Pena Coelho Botelho.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após a mãe da vítima pedir ajuda. Ela relatou que o jovem havia agredido a filha e ainda se encontrava nas proximidades. Durante patrulhamento, o suspeito foi localizado e abordado. Com ele, os policiais encontraram um cigarro e uma peteca de maconha.

O acusado foi conduzido à 101ª DP (Pinheiral), onde foi registrado boletim de ocorrência por agressão, com base na Lei Maria da Penha, e também por uso e porte de entorpecente, conforme a Lei de Drogas. Após os procedimentos legais, ele foi qualificado, ouvido e liberado.