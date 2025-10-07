Suspeito de tráfico é preso em operação policial em Resende

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 37º BPM (Resende), prenderam na segunda-feira (dia 6), em São Caetano, Resende, um jovem de 25 anos suspeito de integrar a Organização Narcoterrorista Comando Vermelho (CV). A ação foi realizada após denúncias recebidas pelo Disque Denúncia.

Segundo a polícia, as equipes receberam informações sobre uma residência onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. No local, os policiais localizaram e detiveram o suspeito, acompanhado de outra pessoa, além de apreenderem drogas e materiais relacionados ao tráfico. Foram encontrados 8 gramas de cocaína, 9 gramas de maconha e 17 gramas de Skank, além de dois celulares e R$ 180 em espécie.

Os envolvidos foram levados à 89ª DP (Resende). O jovem de 25 anos foi autuado por tráfico de drogas e permanece preso à disposição da Justiça. O outro detido prestou depoimento e foi liberado, devendo responder em liberdade.

O Disque Denúncia reforça que qualquer informação sobre foragidos da Justiça ou pontos de venda de drogas pode ser feita de forma anônima pelos seguintes canais:

Central de Atendimento: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) 2253-1177

Aplicativo Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.