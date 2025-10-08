Paciente com suspeita de intoxicação por metanol em Volta Redonda se recusa a fazer exame

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que o paciente com suspeita de intoxicação por metanol se recusou a fazer a coleta para os exames laboratoriais.

O paciente de 47 anos foi internado no Hospital São João Batista (HSJB) na segunda-feira (dia 6) com sintomas de intoxicação, manteve um quadro clínico estável e recebeu alta no dia seguinte para cuidados domiciliares.

Técnicos da Vigilância Epidemiológica e Sanitária da SMS realizaram visita domiciliar nesta quarta-feira (dia 8) e, novamente, tiveram a recusa do paciente para a realização dos exames laboratoriais que comprovariam ou não a intoxicação por metanol.

O caso foi passado para a unidade da Atenção Primária à Saúde mais próxima da residência do paciente e será realizada nova visita para coleta de exame devido à recusa recorrente.