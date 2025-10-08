Crueldade: Homem é acusado de deixar cão morrer acorrentado no Monte Castelo, em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda registrou, na terça-feira (dia 7), um caso grave de maus-tratos a um cachorro no bairro Monte Castelo. O tutor do animal é acusado de deixá-lo morrer no quintal da própria casa, onde foi encontrado já em estado de decomposição.
A ação contou com o apoio da Patrulha de Proteção Ambiental e Animal da Guarda Municipal, que foi acionada após uma denúncia anônima. Moradores relataram um forte odor vindo da residência e suspeitaram de maus-tratos.
Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o cachorro estava morto havia alguns dias. O animal foi encontrado com uma corrente presa ao pescoço, em altura que restringia seus movimentos, além de sinais de falta de água e alimento.
O caso foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda), onde o responsável deverá responder criminalmente pelos maus-tratos, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/98, que trata dos crimes ambientais.
A Secretaria de Proteção e Defesa Animal reforçou que denúncias podem ser feitas por meio dos canais oficiais da Prefeitura, e lembrou que o abandono e os maus-tratos a animais são crimes punidos com detenção e multa.
Foto: Reprodução