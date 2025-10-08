“Violência política de gênero é crime”, diz vereadora após confronto com prefeito de Volta Redonda

A vereadora Gisele Klinger (PSB) se pronunciou nas redes sociais após o bate-boca com o prefeito Antônio Francisco Neto (PP), ocorrido na manhã desta quarta-feira (dia 8) durante uma reunião no Palácio 17 de Julho. Com a voz embargada, a parlamentar afirmou ter sido vítima de violência política de gênero e classificou o episódio como “grave” e “criminoso”.

“O assunto é sério. Violência política de gênero é crime. O que aconteceu hoje comigo é grave. Ainda estou me recompondo. Tudo isso me machucou muito, mas não vai me intimidar nem me calar”, declarou Gisele em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais.

Segundo a vereadora, o confronto começou quando ela apresentou documentos que, segundo afirma, comprovam contratos de profissionais por RPA com valores que superam o dobro dos salários dos médicos da rede básica – alguns acima de R$ 40 mil. “Durante a reunião, defendi que não se cortem os salários dos médicos que estão na linha de frente da saúde pública. Em vez de dialogar com respeito, o prefeito se descontrolou, me chamou de mentirosa e insinuou que eu estaria incentivando uma greve”, relatou.

Em outro trecho, Gisele reforçou seu compromisso com a transparência e criticou o comportamento do prefeito. “O meu compromisso é com o povo. Hoje, mais do que ontem, o meu compromisso é com vocês. Desmascarar esse prefeito, que é o imperador da cidade, que não aceita ser controlado, é o que me motiva a continuar”.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, onde vídeos mostram o momento em que Neto eleva o tom de voz, chama a vereadora de mentirosa e encerra o diálogo com ofensas. “Vai plantar batata! Vai embora, p*rra!”, gritou o prefeito, conforme mostram os registros.

A cena, acompanhada por outros vereadores, provocou indignação de internautas e reacendeu o debate sobre respeito, misoginia e violência política contra mulheres. Um dos pontos mais criticados foi a postura da vereadora Carla Duarte (PSD), que aparece rindo durante o episódio. Comentários nas redes sociais cobraram coerência com o discurso de representatividade feminina que marcou sua campanha.

Até o momento, nem a Prefeitura de Volta Redonda nem a Câmara Municipal se pronunciaram oficialmente sobre o caso.