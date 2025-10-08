Corpo de adolescente que estava desaparecido é encontrado no Rio Paraíba, em Volta Redonda

O corpo de Kayque Eduardo de Jesus Machado, de 16 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (dia 8) no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. O adolescente estava desaparecido desde a última sexta-feira (dia 3), quando se afogou enquanto brincava com amigos às margens do rio, no bairro Vila Mury. O jovem morava no bairro Siderlândia.

De acordo com relato de familiares, Kayque entrou na água por volta das 14h30 e foi arrastado pela correnteza. Um dos colegas ainda tentou socorrê-lo, mas não conseguiu evitar o afogamento. Desde então, familiares e amigos acompanharam de perto as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio de mergulhadores.

O corpo foi localizado na altura da Beira-Rio, já em decomposição, e removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, no bairro Três Poços. A identificação foi confirmada por meio de exames de sangue e análise das impressões digitais, além do reconhecimento feito pela família.

Nas redes sociais, o pai de Kayque, Diego Machado, confirmou a morte do filho e agradeceu o apoio recebido durante os dias de buscas. “Deus sabe de todas as coisas e muito obrigado a todos”, escreveu.

O sepultamento de Kayque Eduardo de Jesus Machado está marcado para as 16h desta quarta-feira (dia 8), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

Foto: Arquivo pessoal