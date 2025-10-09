Estado descarta presença de metanol na bebida em Volta Redonda

O caso do paciente com suspeita de intoxicação por metanol em Volta Redonda foi descartado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) após aplicação de critérios clínicos e técnicos de avaliação. O resultado da análise dispensa a realização de exames laboratoriais para comprovar ou não a intoxicação por metanol.

O paciente de 47 anos foi internado no Hospital São João Batista (HSJB) na segunda-feira (dia 6) com sintomas de intoxicação, manteve um quadro clínico estável e recebeu alta no dia seguinte para cuidados domiciliares.

