Violência doméstica: Homem é preso em Volta Redonda por descumprir medida protetiva

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na manhã da quinta-feira (dia 9), um homem acusado de descumprir medida protetiva de urgência, prevista na Lei Maria da Penha. A ação, coordenada pelos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto, aconteceu por volta das 10h30, na Rua Euclides Vicentino, no bairro Três Poços.

De acordo com a Polícia Civil, contra o suspeito havia três mandados de prisão em aberto, todos relacionados a crimes de violência doméstica. Ele foi levado para a sede da 93ª DP, onde foram realizados os procedimentos legais, e em seguida encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação