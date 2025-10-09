Feira de Estágio e Oportunidades do UniFOA fortalece laços entre academia e mercado de trabalho 

Com o propósito de aproximar o ambiente acadêmico do universo profissional, o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) realizou mais uma edição da Feira de Estágio e Oportunidades, um evento que vai além da captação de vagas. A iniciativa cria pontes entre estudantes, empresas e a instituição de ensino, estimulando o desenvolvimento de talentos e o fortalecimento de parcerias colaborativas.

O encontro tem como objetivo promover um diálogo direto entre o meio empresarial e o acadêmico, identificando oportunidades de estágio e gerando conexões que possam resultar em experiências duradouras. A proposta é que a feira funcione como um espaço de troca e crescimento mútuo, permitindo que os alunos compreendam melhor as demandas do mercado e que as empresas encontrem profissionais preparados e engajados.

Organizado pela pró-reitoria de Extensão do UniFOA, o evento recebeu mais de 1000 estudantes, sendo classificada como excelente por 97% das avaliações feitas pelos participantes. Segundo a pró-reitora de Extensão, professora Ana Carolina Callegario, o evento superou as expectativas.

“Contamos com 27 empresas participantes, ampliando o número em relação ao ano passado. Tivemos estudantes de vários cursos, inclusive daqueles que têm estágio interno obrigatório. Além da oferta de vagas, trouxemos oportunidades de emprego, intercâmbio e cursos de idiomas. A ideia é que não seja apenas uma feira de estágios, mas um espaço de contato real do nosso estudante com o mundo do trabalho”, destacou.

Entre as empresas participantes, a CSN marcou presença mais uma vez. Representando a companhia, Soraia Ramos destacou o compromisso da empresa com a formação de jovens profissionais:

“A CSN é uma das maiores empregadoras da região Sul Fluminense e, mais uma vez, estamos aqui apresentando nossas oportunidades. Além do programa de estágio, temos o Jovem Aprendiz, o programa Capacitar, voltado exclusivamente para mulheres na área industrial e o Incluir, para pessoas com deficiência. É uma satisfação participar de um evento que nos aproxima de futuros talentos e reforça nosso papel no desenvolvimento da região.”

Outra presença de destaque foi a Meto Inovação em Tecnologia, empresa com 27 anos de atuação, sediada em Resende. Representando a organização, Amanda Alves celebrou a participação na feira:

“Para nós, foi um prazer participar pela primeira vez. A oportunidade de apresentar o nosso trabalho e conhecer esse público tão engajado é muito importante. Esses momentos de troca e conexão são fundamentais para o crescimento de todos.”

A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) também participou da Feira, apresentando as oportunidades de estágio e emprego das suas mantidas: UniFOA, H.FOA e EtecFOA.

A Feira de Estágio e Oportunidades do UniFOA reforça o cuidado da instituição com a formação integral dos estudantes, unindo teoria e prática e valorizando as experiências profissionais como parte essencial do aprendizado. Ao promover o encontro entre talentos em formação e empresas de diferentes setores, o UniFOA se consolida como um agente na construção de um futuro profissional mais conectado, inovador e promissor.

Foto: Divulgação