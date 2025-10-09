Inimigo dos comerciantes: Acusado de praticar 14 furtos em duas semanas é preso em Piraí

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar e a Secretaria de Ordem Pública de Piraí resultou, na tarde de quarta-feira (dia 8), na prisão do homem apontado como “inimigo número 1” dos comerciantes de Piraí. O suspeito, de 30 anos, é um ex-presidiário com extensa ficha criminal e responsável por uma série de 14 furtos em apenas duas semanas, todos cometidos durante a madrugada.

De acordo com o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP, o criminoso atuava sempre à noite, invadindo estabelecimentos comerciais, escritórios de advocacia e empresas de contabilidade. “Esse criminoso arrombava portas, quebrava janelas, escalava paredes e, em alguns casos, entrava pelo forro dos telhados. Subtraía dinheiro, celulares, roupas e o que mais estivesse ao alcance”, relatou o delegado Antonio Furtado.

Na madrugada de quarta-feira (dia 8), o homem praticou outros dois furtos e duas tentativas, atingindo uma farmácia, um mercado, um escritório de advocacia e uma empresa de contabilidade. “Após cometer os crimes, ele costumava fugir, pela manhã, para Volta Redonda, onde permanecia durante o dia, retornando à noite a Piraí para novas ações criminosas. Nós já havíamos pedido a prisão preventiva e conseguimos fazer a captura no bairro Varjão, no meio da tarde, com as equipes integradas da Polícia Civil, Militar e Ordens Públicas”, explicou o delegado Antonio Furtado.

O homem foi levado à 94ª DP, onde foi autuado em flagrante por furtos consumados e tentados. A ficha criminal do suspeito é extensa com 32 anotações desde 2016, incluindo crimes de tráfico, associação para o tráfico, roubos e furtos a estabelecimentos comerciais.

“Somente pelos crimes da última madrugada, ele pode pegar mais de 12 anos de prisão já que possui duas qualificadoras: arrombamento e escalada. Além disso, responderá por todos os furtos anteriores, cometidos nas últimas semanas. Esperamos que dessa vez ele permaneça preso por bastante tempo, para proteger a sociedade e, principalmente, os comerciantes que estavam sendo aterrorizados pelas ações dele”, destacou o delegado Antonio Furtado.

